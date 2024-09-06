YKS ek tercih ekranı 2024: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan YKS ek tercih kılavuzu ile belli olmuştu. YKS ek tercihler 6 Eylül Cuma günü itibarıyla başladı. İlk süreçte bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercih kılavuzu 2024 PDF araştırmalarına başladı. Ek yerleştirme listeleri kılavuzda yer alan 2024 YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları göz önünde bulundurularak hazırlanacak. Peki YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024 YKS ek tercih ekranı, 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları hakkında ayrıntılı bilgiler…
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YKS ek tercih ekranı son dakika erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda YKS ek tercihler bugün başladı ve 11 Eylül’e kadar devam edecek. İlk süreçte herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ikinci kez şansını deneyecek. Ek yerleştirme listeleri YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına göre doldurulacak. Peki YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, boş kontenjanlar neler? İşte YKS ek tercih kılavuzu 2024 ve konu hakkında detaylı bilgiler…
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2024 YKS EK TERCİHLER BAŞLADI!
2024 YKS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2024 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuz doğrultusunda YKS ek tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 Cuma günü saat 14.30 itibarıyla başladı ve 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.
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2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ''2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri; 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.'' denildi.
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YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir.
Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
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YKS BOŞ KONTENJANLAR VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir.
Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.
Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır.
TABLO3 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TABLO 4 MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ