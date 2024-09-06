YKS ek tercih ekranı son dakika erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda YKS ek tercihler bugün başladı ve 11 Eylül’e kadar devam edecek. İlk süreçte herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ikinci kez şansını deneyecek. Ek yerleştirme listeleri YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına göre doldurulacak. Peki YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, boş kontenjanlar neler? İşte YKS ek tercih kılavuzu 2024 ve konu hakkında detaylı bilgiler…