Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar şanslarını ek tercih süreci ile bir kez daha denedi. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra üniversite kayıtlarına geldi. Peki, YKS 2. yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? İşte, ÖSYM'nin açıklamasına göre YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri...