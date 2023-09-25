ÖSYM açıkladı: 2023 YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri belli oldu!
YKS 2. ek tercih sonuçları 25 Eylül 2023 tarihi itibarıyla erişime açıldı. Sonuçların duyurulmasının ardından gözler "YKS 2. yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?" sorusuna çevrildi. ÖSYM, 2023 YKS ek tercih üniversite kayıt tarihlerini açıkladı. İşte, konuya dair güncel bilgiler...
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Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar şanslarını ek tercih süreci ile bir kez daha denedi. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra üniversite kayıtlarına geldi. Peki, YKS 2. yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? İşte, ÖSYM'nin açıklamasına göre YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri...
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.
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Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.
Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
2023-YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
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