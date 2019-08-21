21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YKS ek tercihleri ne zaman alınacak? sorusu ÖSYM tarafından yapılan 2019 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre açıkta kalan adaylar tarafından soruluyor. Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar tüm sene yaptıkları çalışmaların ardından YKS sınavına girdi. Açıklanan puanların ardından alınan tercihler ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde sonuçlandırıldı. Sonuçların ardından bazı adaylar istedikleri lisans veya önlisans programına yerleşirken bazı adaylar açıkta kaldı. Şimdi açıkta kalan adaylar ÖSYM'nin açıklayacağı boş kontenjan ve taban puanlara göre ek tercih fırsatını yakalamak için bekliyor. İşte YKS ek tercih sürecine dair detaylar...
YSK EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? 2019
2019 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Ancak ÖYM geçen sene ek tercihleri, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından 14 - 20 Eylül tarihleri arasında almıştı. Bu sene de Eylül ayı ortalarında ÖSYM'nin YKS ek tercihlerini alması bekleniyor. Konu ile ilgili güncel bilgi gelir gelmez ayrıtınlar haberimizde yer alacak.
EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR
ÖSYM geçen sene 2018 YKS ek tercihlerini alırken aşağıdaki hususlara dikkat çekmişti.
1. 2018-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2018-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
ÖSYM 2018 YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.
3. 2018-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
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