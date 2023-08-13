YKS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de! 2023 YKS ek tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
YKS ek tercihleri için geri sayım başladı. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite tercih sonuçlarında artık sona yaklaşıldı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması beklenirken gözler şimdiden "YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 YKS ek tercih hakkı ve kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığına ilişkin ayrıntılar...
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YKS ek tercih tarihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında milyonlar puanları ve başarı sıralamarına göre üniversite tercihlerini tamamladılar. İlk tercih sürecinin sonuçlanmasının ardından ise ek tercih işlemleri başlayacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte, konuya dair güncel bilgiler...
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YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
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Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.
Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.