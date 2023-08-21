YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak, kimler ek tercih yapabilecek?
YKS ek tercihleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okulu kazanamayan öğrenciler YKS 2. ek tercihlerini boş kontenjanlar ışığında gerçekleştirecek. İşte 2023 YKS ek tercih tarihlerine ilişkin detaylar...
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YKS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanırken YKS ikinci tercih tarihleri araştırmaları hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler "YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak, kimler ek tercih yapabilecek?" araştırmalarına başladı. İşte 2023 YKS ek tercihler hakkında merak edilenler...
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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00'den itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
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Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?
İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.
İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.