YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?

İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.