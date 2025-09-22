YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, bugün mü? ÖSYM 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS ek tercih süreci ile ilgili gelişmeler üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için ikinci şans niteliği taşıyan ek tercih döneminin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Boş kontenjanlar ve taban puanları için ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, bugün mü, üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek tercih sürecini bekliyor. Bu sebeple YKS ek tercih kılavuzu 2025 için ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. ‘’YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanlar belli oldu mu?’’ soruları yanıt arıyor. Bu süreçte kılavuzda yer alan 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları ve taban puanları baz alınacak. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, bugün mü?
YERLEŞEMEYEN ADAYLAR YENİDEN TERCİH YAPABİLECEK
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini belirtti.
Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
‘’Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum.’’
2025 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin verileri paylaştı.
Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanının hesaplandığı, bunlardan 1 milyon 412 bin 734'ünün bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptığı anımsatılan açıklamada, örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sının bir yükseköğrenim kurumuna yerleşmeye hak kazandığı belirtildi.
İlk yerleştirme verilerine göre, yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısının 665 bin 54 olduğu aktarılan açıklamada, 53 bin 338 toplam boş kontenjanın bulunduğu kaydedildi.
2025 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ
2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından “2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı” duyurusu geldikten sonra ek tercih süreci başlayacak.
Geçmiş yıllara bakıldığında, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih sürecinin 2-3 hafta içerisinde başladığı görülüyor.
Buna göre, bu yıl da YKS ek tercih döneminin en geç Eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.
2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM ek tercih kılavuzu hazırlayacak ve kılavuzda üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları gibi bilgiler yer alacak.
Ancak 2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, YKS yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2-3 hafta içerisinde ek tercih kılavuzunun erişime açıldığı görülüyor.
Buna göre, 2025 yılında YKS ek tercih kılavuzunun en geç bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Ek tercih listelerinde adaylar en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. Ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayın 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor.
Ek yerleştirme tercihleri, belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemleriyle iletilen tercihler geçersiz sayılacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZUNDA NELER OLACAK?
Adaylar YKS ek tercih kılavuzunda yer alan koşulları ve açıklamaları dikkate alarak tercihlerini yapacak.
Belirlenen şartları sağlamayan adaylar, tercih listelerinde ilgili üniversitelere yer veremeyecek. YKS tercih kılavuzunda üniversite boş kontenjanları, taban puanları, başarı sıralamaları, ek tercih ücreti gibi bilgiler yer alacak.
EK TERCİH YAPACAK ADAYLAR DİKKAT
Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor.
YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.
Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, banka şubelerinden ATM’lerden yapılabilecek. Alternatif olarak adaylar ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden ücreti yatırabilecek.
