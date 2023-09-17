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        Haberler Gündem YKS ek tercih süreci bitiyor! 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS ek tercih süreci bitiyor! 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS ek tercih süreci bugün bitiyor. Sürecin sonuna gelinmesiyle birlikte gözler YKS ek tercih sonuçları arasına çevrildi. Peki, 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 13:59 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:59
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        • 1

          YKS ek tercih sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte gözler 2023 YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? Merak edenler için YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili detayları habermizde derledik.

        • 2

          YKS EK TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN?

          Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başladı. YKS ek tercihleri bu akşam yani 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        • 3

          2023 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edilmedi. Ancak sonuçların 17 Eylül'den sonra yaklaşık 7 gün içerisinde açıklanmaıs bekleniyor.

        • 4

          EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

          YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?

          Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

        • 5

          KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

          Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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