Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem YKS ek tercih sonuçları (Üniversite ikinci tercihleri) ÖSYM 2023 YKS ek tercih sonuç tarihi

        Nefesler tutuldu, gözler ÖSYM sonuç ekranında! YKS ek tercih sonuçları açıklanıyor

        YKS ek tercih yani üniversite ikinci tercih sonuçları için geri sayımda sona gelindi. Üniversite hayali kuran ve ilk tercihinde istediği bölüme yerleşemeyen öğrenciler 12 - 17 Eylül'de üniversite ikinci tercihlerini yaptılar. Geri sayımda sona gelindi. Peki, ÖSYM 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS ikinci tercihleri sona erdi. ÖSYM tarafından başlatılan tercih sürecinin sona ermesinin ardından üniversite adayları heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Hemen belirtelim ki üniversite ikinci tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, 2023 YKS ek tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURULARI BİTTİ!

          Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başladı. YKS ek tercihleri bu akşam yani 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        • 3

          2023 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edilmedi. Ancak sonuçların 17 Eylül'den sonra yaklaşık 7 gün içerisinde açıklanması yani önümüzdeki pazar gününe kadar açıklanması bekleniyor.

        • 4

          EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

          YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?

          Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

        • 5

          KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

          Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Habertürk Anasayfa