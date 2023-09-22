Nefesler tutuldu, gözler ÖSYM sonuç ekranında! YKS ek tercih sonuçları açıklanıyor
YKS ek tercih yani üniversite ikinci tercih sonuçları için geri sayımda sona gelindi. Üniversite hayali kuran ve ilk tercihinde istediği bölüme yerleşemeyen öğrenciler 12 - 17 Eylül'de üniversite ikinci tercihlerini yaptılar. Geri sayımda sona gelindi. Peki, ÖSYM 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
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YKS ikinci tercihleri sona erdi. ÖSYM tarafından başlatılan tercih sürecinin sona ermesinin ardından üniversite adayları heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Hemen belirtelim ki üniversite ikinci tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, 2023 YKS ek tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURULARI BİTTİ!
Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başladı. YKS ek tercihleri bu akşam yani 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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2023 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edilmedi. Ancak sonuçların 17 Eylül'den sonra yaklaşık 7 gün içerisinde açıklanması yani önümüzdeki pazar gününe kadar açıklanması bekleniyor.
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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.