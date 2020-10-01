YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Ekim ayına gelmemiz ile birlikte ikinci kayıt işlemleri de 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. İşte, YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili detaylar...



YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarının tarihini henüz açıklamadı. Üniversite kayıtlarının 5 Ekim'de başlaması sebebiyle sonuçların gün içerisinde veya yarın 2 Ekim günü açıklanması öngörülüyor.

YKS EK TERCİH KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.