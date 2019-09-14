14 EYLÜL 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den ek tercih sonuçları açıklaması geldi mi?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. ÖSYM'den 2019 YKS ek tercih sonuçlarına dair açıklama bekleniyor. İşte YKS ek tercih sonuçlarına dair ayrıntılar...

14.09.2019 - 11:26 | Güncelleme: Gündem
YKS ek tercih

2019 YKS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşmek için üniversitelerin boş kontenjanları için başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlar için heyecanlı. Peki, ÖSYM'den ek tercih sonuçları açıklaması geldi mi?

 

YKS 2019 EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS 2019 ek tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den henüz açıklama yapılmadı. Ancak kurumun açıklama tarihini uzatmaması bekleniyor. 

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. ÖSYM, sonuçları son yıllardaki uygulamalarında olduğu gibi internet sitesi üzerinden duyuracak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Aldığı kararla dünyası değişti!
Aldığı kararla dünyası değişti!
Günler sonra uyarı yapıldı! İstanbul'a da geliyor
Günler sonra uyarı yapıldı! İstanbul'a da geliyor
Otomobil devi 3,4 milyon aracı geri çağırdı
Otomobil devi 3,4 milyon aracı geri çağırdı
Hande Ataizi aşkını ilan etti!
Hande Ataizi aşkını ilan etti!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X