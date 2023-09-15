YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada!
YKS ek tercih süreci devam ediyor. Süreç bir yandan devam ederken tercihlerini yapan adaylar merak içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Öte yandan YKS ek tercih başvurularının son tarihi de merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik.
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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri son tarih ne zaman? Tercih süreci devam ediyor. Tercih yapan ve tercih yapacak olan öğrencileri başta belirttiğimiz sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları habermizde derledik.
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YKS EK TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN?
Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edilmedi. Ancak sonuçların 17 Eylül'den sonra yaklaşık 7 gün içerisinde açıklanmaıs bekleniyor.
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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
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