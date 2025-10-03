YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu yıl 25-30 Eylül tarihlerinde yapılan YKS ek tercihlerin sonuçlarının geçtiğimiz yılki tarihlere baktığımız zaman on gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için ek kayıt süreci başlayacak. YÖK tarafından üniversite ek kayıt süreçleri genellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra alınmaya başlıyor.