        YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Üniversite YKS ek yerleştirme/tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de

        YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Üniversite YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de

        Üniversite yerleştirme tercihleri sonrası gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. İlk yerleştirmelerde bir okula yerleşemeyen adaylar YKS ikinci ek tercihiyle şanslarını denedi. Şimdi gözler YKS ek tercih sonucu için ÖSYM duyurusuna çevrildi. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Üniversite YKS ek yerleştirme/tercih sonuçları ile ilgili detaylar

        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 15:40 Güncelleme: 03.10.2025 - 17:25
          ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayla birlikte 2025 YKS ek yerleştirme sonuçları erişime açılacak. İlk yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlara yerleşmek isteyenler ek yerleştirme tercihlerini tamamladı. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, hangi tarihte?

          YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS ek tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

          Bu yıl 25-30 Eylül tarihlerinde yapılan YKS ek tercihlerin sonuçlarının geçtiğimiz yılki tarihlere baktığımız zaman on gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

          YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için ek kayıt süreci başlayacak. YÖK tarafından üniversite ek kayıt süreçleri genellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra alınmaya başlıyor.

          Buna göre; 2025 YKS ek tercih kayıtlarının bu yıl ek ekim ayının 3. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.

          YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için ek kayıt süreci başlayacak. YÖK tarafından üniversite ek kayıt süreçleri genellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra alınmaya başlıyor.

          Buna göre; 2025 YKS ek tercih kayıtlarının bu yıl ek ekim ayının 3. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.

