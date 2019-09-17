YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları binlerce öğrenci tarafından cevabı en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. İlk tercihlerde herhangi bir üniversite yerleşemeyen öğrenciler ek tercihler ile bir kez daha şansını deniyor. Peki, ÖSYM'den YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi mi?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2019

YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllar göz önünde bulundurulursa ek tercih sonuçlarının Eylül ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. ÖSYM, sonuçları son yıllardaki uygulamalarında olduğu gibi internet sitesi üzerinden duyuracak.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.