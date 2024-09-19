YKS ek tercih sonuçları için bekleyiş bugün sona erdi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar şansları bir kez daha YKS ek tercihleri ile denedi. YKS ek yerleştirme sonuçları son dakika duyurusu ile ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM’den ek yerleştirme sonuçlarının ardından açıklama yaptı. İşte, 2024 YKS 2. tercih sonuçları sorgulama ekranı...