YKS ek tercih sonuçlarına göre, bugün 48 bin 367 aday daha üniversite hayallerine kavuştu. YKS'nin alınan ilk tercihlerinde istedikleri okul ve bölümü kazanamayan adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversite öğrencisi oldu. Lisans ve önlisans bölümlerine 48 bin 367 aday yerleştirilirken 80 bin 635 kontenjan ek yerleştirme sonucunda boş kaldı. YKS ek tercih sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA

ÖSYM'den bugün yapılan açıklamada YKS ek yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. ÖSYM'nin YKS ek yerleştirme sonuçları için yaptığı açıklama şöyle:

"2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

YKS EK TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır."

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları*

Lisans Önlisans Toplam Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Yerleşen Boş Devlet 31.492 11.845 19.647 52.553 26.476 26.077 84.045 38.321 45.724 Üniversiteleri Vakıf 16.514 3.105 13.409 20.589 6.034 14.555 37.103 9.139 27.964 Üniversiteleri K.K.T.C. 4.871 590 4.281 2.432 276 2.156 7.303 866 6.437 Üniversiteleri Diğer Ülkelerdeki 534 33 501 17 8 9 551 41 510 Üniversiteler Toplam 53.411 15.573 37.838 75.591 32.794 42.797 129.002 48.367 80.635



* Açıköğretim programları dahil değildir. Açıköğretim programlarına 13.465 aday yerleşmiştir.