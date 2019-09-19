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YKS ek tercih sonuçları 2019! ÖSYM YKS üniversite ek yerleştirme sonuçları sorgula

YKS ek yerleştirme sonuçları ile adaylar üniversite hayallerinin gerçek olup olmadığını öğreniyor. ÖSYM, ilk tercihlerde bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için ek tercihleri geçtiğimiz günlerde aldı. Sonuçlar ise bugün açıklandı. İşte ÖSYM 2019 YKS ek yerleştirme sonuçları

19.09.2019 - 18:44 | Güncelleme: Gündem
yks

YKS ek tercih sonuçlarına göre, bugün 48 bin 367 aday daha üniversite hayallerine kavuştu. YKS'nin alınan ilk tercihlerinde istedikleri okul ve bölümü kazanamayan adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversite öğrencisi oldu. Lisans ve önlisans bölümlerine 48 bin 367 aday yerleştirilirken 80 bin 635 kontenjan ek yerleştirme sonucunda boş kaldı. YKS ek tercih sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA

ÖSYM'den bugün yapılan açıklamada YKS ek yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. ÖSYM'nin YKS ek yerleştirme sonuçları için yaptığı açıklama şöyle:

"2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

YKS EK TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır."

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları*

 

 

Lisans

 

 

Önlisans

 

 

Toplam

 

 

 

Kontenjan

Yerleşen

Boş

Kontenjan

Yerleşen

Boş

Kontenjan

Yerleşen

Boş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devlet

31.492

11.845

19.647

52.553

26.476

26.077

84.045

38.321

45.724

 

Üniversiteleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakıf

16.514

3.105

13.409

20.589

6.034

14.555

37.103

9.139

27.964

 

Üniversiteleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.K.T.C.

4.871

590

4.281

2.432

276

2.156

7.303

866

6.437

 

Üniversiteleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkelerdeki

534

33

501

17

8

9

551

41

510

 

Üniversiteler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

53.411

15.573

37.838

75.591

32.794

42.797

129.002

48.367

80.635

 


* Açıköğretim programları dahil değildir. Açıköğretim programlarına 13.465 aday yerleşmiştir.

 

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