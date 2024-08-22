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        Haberler Bilgi Yaşam YKS ek tercih ne zaman? Üniversite YKS ek yerleştirme tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        YKS ek tercih ne zaman? Üniversite YKS ek yerleştirme tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Üniversite ek tercihleri ilk kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından netleşecek. YKS tercih sonuçlarına göre, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin işlemleri devam ediyor. İlk tercih sonrasında bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ise YKS ek ek tercihlerin başlamasını bekleyecek. Peki YKS ek tercih ne zaman? Üniversite YKS ek yerleştirme tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:00
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        • 1

          YKS ek tercih tarihi araştırılıyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra boş kontenjanlar için YKS ek tercih süreci beklenmeye başlanacak. Adaylar ÖSYM'nin YKS ek tercih kılavuzunu yayımlayacağı tarihi merak ediyor. Peki YKS ek yerleştirme ne zaman, tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        • 2

          YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

          YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

          Ek tercihlerin ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.

          ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

          Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.

          Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.

        • 3

          YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

          2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        • 4
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