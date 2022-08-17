Hedefledikleri üniversiteyi bulamayan öğrenciler için açılan 2. ek tercih tarihleri hakkında açıklama ÖSYM'den geldi. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ayrıntılar kesinleşirken, ek yerleştirmenin nasıl yapılacağına ve ek tercih ücretinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...