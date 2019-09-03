2019 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih başvuru günlerini bekliyor. Peki, konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi mi?

YSK EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? 2019

2019 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Ancak ÖYM geçen sene ek tercihleri, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından 14 - 20 Eylül tarihleri arasında almıştı. Bu sene de Eylül ayı ortalarında ÖSYM'nin YKS ek tercihlerini alması bekleniyor. Konu ile ilgili güncel bilgi gelir gelmez ayrıtınlar haberimizde yer alacak.

EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercih sonuçları, geçene sene Eylül ayının sonunda açıklanmış adaylar, Ekim ayının başında kayıtlarını yaparak ders başı yapmışlardı. Bu sene de ÖSYM'nin benzer takvimi işlemesi bekleniyor. Kesin takvim ancak ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz ile netleşecek.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Üniversiteye kaydolacak adaylar, yerleştikleri üniversite ve fakültenin resmi internet sitesi üzerinden kayıt için gerekli belgeleri öğrenebilir. Ancak genel olarak üniversiteye kayıt için gerekli belgeler şöyle sıralanabilir:

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.),

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.