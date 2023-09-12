YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2023 YKS ek tercihler ne zaman?
ÖSYM, 2023 YKS ek tercih kılavuzunu yayımlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, üniversite boş kontenjan listesi ve YKS 2. ek tercih tarihleri netlik kazanmış oldu. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, tercih kılavuzu ile YKS ek tercih tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "2023 YKS 2. ek tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?" İşte 2023 YKS ek tercih tarihleri ve boş kontenjan listesi...
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YKS ek tercihleri başlıyor. Üniversite adayları tarafından merakla beklenen ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar gözünü YKS 2. ek tercih tarihleri ve boş kontenjan listesine çevirdi. Peki, "2023 YKS 2. ek tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, boş kontenjan listesi belli oldu mu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
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2023 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI
ÖSYM tarafından 2023 YKS ek tercih süreci ile ilgili bilgi paylaşıldı ve merakla beklenen kılavuz yayımlandı.
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YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
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Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
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YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
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Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;
Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
Ek yerleştirmeye başvurabilmek için YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.
YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.