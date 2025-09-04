YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercih ne zaman yapılacak?
YKS ek tercihler için adayların bekleyişi sürüyor. 2025 YKS ilk yerleştirme süreci tamamlanırken, üniversiteye hak kazanan öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiriyor. Ek tercih yapmayı planlayan adaylar ise gözlerini açıklanacak tarihlere çevirmiş durumda. Peki, ÖSYM tarafından YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından üniversiteye girmek isteyen adaylar, ek tercih sürecine odaklandı. Peki, YKS ek tercihler hangi tarihlerde yapılacak?
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye giren adaylar, Eylül ayının ilk haftasında kayıtlarını yapacak. Kayıtların ardından boş kalan kontenjanlar ve taban puanlara göre ek tercih dönemi başlayacak.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihleri için net tarihler henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yılki takvime bakıldığında, ek tercih sürecinin Eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Kesin tarihler ise ÖSYM’nin yapacağı duyuru ile netleşecek.
