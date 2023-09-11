YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu?
YKS ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) kapsamında ilk tercihlerde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, üniversite 2. yerleştirme başvurularını bekliyor. Bu noktada, YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları merak konusu oldu. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar.
- 1
YKS ek tercihler için gözler ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. 2023 YKS kapsamında ilk tercih işlemlerinde bir yere yerleşemeyen adaylar, ÖSYM ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları bekliyor. Adaylar 2. ek yerleştirme başvurusu yaparak hayallerini bir kez daha gerçeğe dönüştürmeye çalışacak. Bu doğrultuda da ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? İşte bazı bilgiler.
- 2
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı.
Buna göre; YKS ek tercih işlemlerinin, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından eylül ayının ikinci haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.
- 3
YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin tamamlanması ile YKS boş kontenjanları üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. YKS boş kontenjanlarının da Eylül ayının ikinci haftası itibarı ile açıklanması bekleniyor.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
-
- 4
2023 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.
YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
- 5
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
- 6
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;
Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
Ek yerleştirmeye başvurabilmek için YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.
YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.
-