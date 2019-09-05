YKS ek tercih süresi bugün itibarıyla başladı. Üniversite tercihlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen öğrenciler üniversitelerin lisans programlarına başvuruda bulunabilecek.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM öğrencilerin, YKS ek tercihlerinin 5-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerini belirledi. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

1. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

2. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2019-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2019- YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.

3. 2019-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2019-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

5. Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır.

Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.

6. 2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

TABLO-3 VE TABLO-4 İÇİN TIKLAYIN

3. 2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.