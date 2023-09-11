ÖSYM duyurdu: 2023 YKS 2. ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) kapsamında ilk tercihlerde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, üniversite 2. yerleştirme başvurularını bekliyor. Bu noktada, YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları merak konusu oldu. ÖSYM tarafından merakla beklenen açıklama yapıldı. Buna göre, YKS 2. ek tercihler 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2023 YKS ek tercihler nasıl ve nereden yapılacak? Üniversite boş kontenjanları nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar.
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YKS ek tercihler için merakla beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. 2023 YKS kapsamında ilk tercih işlemlerinde bir yere yerleşemeyen adaylar, ÖSYM ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları bekliyordu. Adaylar 2. ek yerleştirme başvurusu yaparak hayallerini bir kez daha gerçeğe dönüştürmeye çalışacak. Bu doğrultuda da ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu yayımlanırken üniversite boş kontenjanları da açıklandı. Peki, 2023 YKS ek tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte ÖSYM kılavuzu ile YKS 2. ek yerleştirme süreci hakkında bilgiler
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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
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2023 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI
ÖSYM tarafından 2023 YKS ek tercih süreci ile ilgili bilgi paylaşıldı ve merakla beklenen kılavuz yayımlandı.
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YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
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YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;
Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
Ek yerleştirmeye başvurabilmek için YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.
YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.
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