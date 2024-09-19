YKS ek tercih kayıtları belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, 6-11 Eylül tarihlerinde ek tercih başvurusunda bulunmuştu. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, Üniversite 2024 YKS ek kayıt tarihleri