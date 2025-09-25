YKS ek tercihler saat kaçta başlayacak? ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu ile 2025 YKS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
2025 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Böylece YKS ek tercih tarihleri belli oldu. Kılavuza göre YKS ek tercihler için süreç 25 Eylül Perşembe günü başlıyor. Adaylar, tercih işlemlerini 30 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Kılavuzda ayrıca 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları ve taban puanları yanı sıra ek yerleştirme ücreti gibi bilgilere de yer verildi. Peki, 2025 YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve nereden ödenir? İşte 2025 YKS ek tercih ekranı ve ücreti hakkında detaylı bilgiler.
İlk yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ikinci şans niteliği taşıyan ek tercih dönemi başlıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS ek tercih kılavuzu ile takvim belli oldu. Kılavuza göre, YKS ek yerleştirme tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak. YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları da adaylar ile paylaşıldı. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir ve boş kontenjanlar neler? İşte 2025 YKS ek tercih ekranı…
2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SAAT KAÇTA?
2025 YKS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuz doğrultusunda YKS ek tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 Çarşamba bugün saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, 2025 YKS ek yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.
2025 YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2025-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.
2025 YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025 YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 130,00 TL'dir.
Ek yerleştirme ücreti, 1 Ekim 2025 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.
2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR VE 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2025-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2025-YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.
Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.
Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacak.
Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.
-
