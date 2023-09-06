Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Üniversite YKS ek tercihleri ne zaman? YKS EK TERCİH EKRANI 2023: YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? Gözler ÖSYM'de

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih dönemi için tarih araştırmaları gündeme geldi. 1 Eylül'de tamamlanan üniversite kayıtları sonrasında gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Peki, 2023 YKS ek tercih ne zaman yapılacak? İşte "YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, kılavuzu yayımlandı mı?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS ek tercih tarihleri sorgulamaları üniversite kayıt işlemlerinin geride kalmasıyla hız kazandı. 2023 YKS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sürerken YKS 2. tercihleri, ÖSYM'nin belirdiği tarihler arasında yapılacak. Herhangi bir üniversite programına dahil olamayan öğrenciler için YKS ek yerleştirme tarihleri hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

        • 2

          2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı.

          Üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de tamamlanmasıyla tercihlerin yakın zaman içerisinde başlaması bekleniyor. Tarih netleştiğinde haberimize eklenecektir.

        • 3

          YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS ek tercih kılavuzunun eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.

        • 4

          EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

          YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?

          Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

        • 5

          İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

          İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.

        • 6

          YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?

          İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Orta Vadeli Plan açıklandı
        Orta Vadeli Plan açıklandı
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Habertürk Anasayfa