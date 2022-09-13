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YKS ek tercih başvurularında son gün! 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih başvuruları 7 Eylül itibarıyla başladı. Tercihlerin başlamasının ardından başvuruların ne zaman sona ereceği ve YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye devam ediyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin detaylar açıklık kazanmış oldu. İşte YKS ek tercih sürecine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

13.09.2022 - 20:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • 7 Eylül tarihi itibarıyla başlayan tercih sürecinin sonuna gelindi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hiçbir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları ek tercihlerin başlaması ile tercihlerini gerçekleştirdi. YKS ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

  • YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Buna göre YKS ek yerleştirme başvuruları 13 Eylül'de sona erecek. 

  • YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    YKS ek yerleştirme takviminde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşılmadı. Ancak ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının 14-26 Eylül arasında açıklanması bekleniyor. 

    YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor. 

  • 2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

    YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

    YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

    YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

    YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  • EK TERCİH ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    YKS ek tercih ücret ödemeleri 14 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Tercih ettiği programa yerleşen adaylar 25 ile 28 Eylül günleri arasında elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.

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