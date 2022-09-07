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YKS ek tercihleri başvuru ekranı 2022: ÖSYM kılavuzu ile YKS ek tercih başvuruları nasıl yapılır ve ücreti ne kadar, kaç TL? YKS ek tercihleri başladı mı ve ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihleri başlıyor! YKS ek tercih kılavuzu ile başvurular nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?

YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS ek tercih tarihleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından duyuruldu. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercih başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. İşte, 2022 YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu hakkında merak edilenler...

07.09.2022 - 00:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 2022-2023 akademik yılı YKS Ek Yerleştirme takvimi belli oldu. Üniversite kayıt işlemlerinin 22-26 Ağustos günleri arasında tamamlanmasının ardından "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak ve başvurular nasıl yapılır?" soruları gündeme geldi. Ek yerleştirme başvuruları, üniversite boş kontenjanları ve taban puanları doğrultusunda ÖSYM AİS 2022 YKS ek tercih başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, YKS tercih kılavuzu ve tarihleri...

  • YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında tamamlanmasının ardından 2022 YKS ek terich tarihleri duyuruldu.

  • YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

    2022 YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

    YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

    YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

    YKs ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

    YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  • YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? 

    YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

    2021 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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