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        Haberler Bilgi YKS deneme sınavı tarihleri: YKS çevrim içi deneme sınavı ne zaman, nasıl olacak?

        YKS deneme sınavı tarihleri: YKS çevrim içi deneme sınavı ne zaman olacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde deneme sınavları düzenliyor. Çevrim içi olarak gerçekleşecek sınavlar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal sitesi üzerinden yapılacak. Üç oturum şeklinde uygulanacak üniversite sınavı TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşacak. İşte YKS deneme sınavı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 19:25 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:07
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        • 1

          YKS için geri sayım başladı. Üniversite sınavına sayılı günler kala Milli Eğtim Bakanlığı, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testlerinden oluşan YKS deneme sınavı uygulacak. YKS deneme sınavına "ogmmateryal.eba.gov.tr" internet adresi üzerinden erişim sağlanabilecek. Peki, "YKS çevrimiçi deneme sınavı ne zaman, YKS deneme sınavı nasıl olacak?" İşte YKS deneme sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          YKS DENEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          OGM Materyal web sitesi üzerinden yapılacak olan çevrim içi deneme sınavı TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı günlerde yapılacak olup;

          TYT deneme sınavı 25 Mayıs 2024 tarihinde,

          AYT denemesi 26 Mayıs 2024 tarihinde,

          YDT denemesi 27 Mayıs 2024 tarihinde,

          YKS'ye Doğru 2024 Türkiye geneli çevrim içi deneme sınavının son aşaması gerçekleştirilecektir.

        • 3

          YKS DENEM SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Belirtilen tarihlerde 10:00-20:00 saatleri arasında istedikleri zaman dilimlerinde sınava girebilecek olan öğrenciler sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10:00 itibarıyla görebileceklerdir.

        • 4

          Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir.

        • 5

          YKS DENEME SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

          Deneme sınavı çevrim içi olarak uygulanacak ve yalnızca 12. sınıflar ile mezun öğrenciler giriş yapabilecektir.

        • 6

          Deneme Sınavına 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilecektir.

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