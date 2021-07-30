YKS'de puanler neden düştü?

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ÖSYM'nin açıkladığı YKS sonuçları üniversite adaylarını mutlu etmedi. 2 milyon 600 bin adayın ter döktüğü sınavda 1 milyon aday barajı geçemedi.

Üniversite kontenjanlarının dolmayacağına dikkat çeken Eğitim Uzmanı Turgay Polat, "108 olan baraj puanı 160'a indirilmeli" dedi.

Polat, "Maalesef sözel puan türünde bile bu çocukların yüzde 40'ı elenmiş durumda. Bu sene barajı geçme oranı açısında tarihteki en kötü yılı yaşıyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre devlet üniversiteleri de dahil üniversitelerde ortalama yüzde 15 ile 20 arasında boşluk kalabilir" dedi.

YKS'de düşen puanları yorumlayan Polat, "Bu düşüklük hem sınavdaki testlerin zorluğundan kaynaklandı hem de çocukların bu sınava yeterince hazırlanamamalarından, süreci iyi geçirememelerinden kaynaklandı" diye konuştu.

Üniversite kontenjanlarının boş kalmaması için 180 puan barajının aşağı çekilmesi gerektiğini söyledi ve şunları söyledi: "YÖK'ün yapması gereken şey, baraj puanı 180'den 160'a düşürmek ve çocuklara tercih hakkı sağlamak."