ÖSYM ek tercih tarihleri ile YKS boş kontenjanlar ne zaman yayınlanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının 19 Ağustos'ta açıklanırken gözler üniversite taban puanları ile YKS boş kontenjanlar listesine çevrildi. 2023 yılında toplam üniversite kontenjanı 923 bin 411 olurken yerleşen aday sayısı ise 898 bin 024 olarak açıklandı. Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih takvimini yayınlanmasının ardından 2. ek yerleştirme başvurularını gerçekleştirebilecekler. İşte 2023 YKS boş kontenjanlarına ilişkin detaylar...
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YKS boş kontenjanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. ÖSYM bu sene ikinci kez barajsız gerçekleştirilen yerleştirme verilerini açıkladı. YKS ilk yerleştirmede üniversite kontenjanlarının %99,8'i dolarken bu sene üniversitelere yerleştirilen aday sayısı 47 bin 393 arttı. İlk tercih işlemlerinde bir üniversiteye yerleşemeyen adayların gözü "ÖSYM ek tercih tarihleri ile YKS boş kontenjanlar ne zaman yayınlanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 üniversite ek tercihleri YKS boş kontenjanlar listesi hakkında merak edilenler...
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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00'den itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
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YKS 2.EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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YKS 2. TERCİHLER BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ikinci tercihlerini YKS ek tercih kılavuzunda yer alanm kurallara göre yapacaklar.
YKS ek tercihler boş kontenjanları henüz açıklanmadı, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.
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YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?
İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.
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İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.