YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2 ve 4 yıllık taban puanlar listesi açıklandı mı?
Üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerine yerleşen öğrenciler dışında herhangi bir bölüme yerleşemeyenlerde oldu. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler ek tercih başvurusunda bulunabilecek. Peki YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2 ve 4 yıllık taban puanlar listesi açıklandı mı?
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YKS boş kontenjanlar üniversite tercih sonuçları sonrası gündeme geliyor. Hedefledikleri bölüm ve üniversitede eğitim almak isteyen adaylar tercih listelerini oluşturdu. Merkezi yerleştirmede kontenjanların durumu merak edildi. Peki YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2 ve 4 yıllık taban puanlar listesi açıklandı mı?
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YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2024 YKS taban puanları ve boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.
2024 YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR
YKS boş kontenjanların net rakamı henüz belli olmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
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YKS KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldığını, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257'sinin dolduğu belirtildi.
Ek tercih sürecinden önce devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamına yakınının tercih işlemlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, böylece devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranının yüzde 98,8 olduğu, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise 91,14 olarak gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada, 2024-YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 adayın tercihte bulunduğu, toplam 987 bin 388 adayın yerleştirildiği duyuruldu.
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Tercih yapan her dört adaydan birinin ilk tercihine yerleştiği aktarılan açıklamada, tercih yapan adayların yaklaşık yüzde 50'sinin (yüzde 49,35) ilk 3 tercihinden birisine yerleşmeyi başardığı belirtildi.
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