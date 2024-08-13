YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2 ve 4 yıllık taban puanlar listesi açıklandı mı?

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2024 YKS taban puanları ve boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

2024 YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR

YKS boş kontenjanların net rakamı henüz belli olmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.