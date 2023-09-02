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        Haberler Gündem YKS BOŞ KONTENJANLAR | 2023 ÖSYM YKS boş kontenjanlar, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

        Gözler YKS boş kontenjanlarda! 2023 ÖSYM ile YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları, başarı sıralaması

        YKS ATLAS ek tercih kılavuzu ile taban puanları ve kontenjanları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına göre 2.tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları, başarı sıralamasına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 19:27 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:27
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        • 1

          YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının 15 Ağustos'ta açıklanmasının ardından araştırılıyor. Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından YKS boş kontenjanlar için harekete geçilecek. YKS ilk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 2. tercih dönemini değerlendirecek. İşte 2023 YKS ek tercih kılavuzu, taban puanları ve kontenjanlarına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

          Buna göre; YKS ek tercih işlemlerinin, üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

        • 3

          YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.

        • 4

          YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        • 5

          KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

          Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.

          2023 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.

          EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

          Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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