Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde üç oturumda düzenlendi. Sınav sonuçları için artık nefesler tutulmuşken YKS birincisinin kim olduğu sorgulaması da sıklaştı. Peki, bu senenin YKS birincisi kim oldu, birinci hangi şehirden çıktı? İşte, detaylar...