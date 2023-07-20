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        Haberler Gündem YKS BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! TYT, AYT, YDT 2023 Üniversite sınavı YKS birincisi kim oldu? YKS'de kaç kişi full çekti, hangi şehir ve ilçelerde?

        ÖSYM Başkanı Ersoy YKS birincisini açıkladı! İşte 2023 YKS birincisi...

        YKS birincisi araştırmaları, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Üniversite sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanırken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS birincisini açıkladı. Üniversite sınavında kaç kişinin birinci olduğu ve YKS birincilerinin hangi ile ve ilçelerden çıktığı merak konusu oldu. İşte 2023 yılı YKS Türkiye birincisi...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 17:15
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        • 1

          17-18 Haziran'da gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçları sorgulama ekranının erişime açılmasının ardından gözler YKS birincisine çevrildi. Adaylar "Üniversite sınavı YKS birincisi kim oldu, hangi ilden ve nereye yerleşti? YKS'de kaç kişi tam puan aldı?" sorusuna yanıt aradı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise, YKS birincisini açıkladı. İşte 2023 TYT, AYT ve YDT ile 2023 Üniversite sınavı YKS birincisi hakkında merak edilenler...

        • 2

          YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYMnin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

        • 3

          2023 YKS BİRİNCİSİ AÇIKLANDI!

          TYT-AYT ve YDT YKS birincileri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli oldu. YKS birincisiÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklandı.

        • 4

          2022 YKS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

          ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

        • 5

          YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

          Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

          YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 6
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