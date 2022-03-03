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YKS başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM ile 2022 Üniversite sınavı YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS başvurusunun nasıl ve ne zaman yapılacağı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 2022 YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başladı. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan YKS başvuruları mart ayında sona erecek. Adayların YKS başvurularını yapmadan önce sınav ücretini kılavuzda yer alan bankalara yatırması gerekecek. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

03.03.2022 - 13:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • YKS başvurusu 2022 için ÖSYM üzerinden müracaatlar devam edecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı yapabilirsiniz" dedi. İşte, YKS başvuru tarihi hakkında detaylı bilgiler...

  • BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

    11 Şubat’ta başlayan 2022 YKS başvurularının sona erme tarihi ise  ise 7 Mart. Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların YKS başvuru ücretini ise en geç 8 Mart tarihine kadar belirtilen bankalara veya internet üzerinden yatırması gerekiyor.

  • YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Sadece TYT’ye girecek adaylar 115 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 2023 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 TL yatıracaklardır.

    YKS BAŞVURU KILAVUZU 2022

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu yayınlandı.

    BAŞVURU KILAVUZU

  • YKS SINAV TARİHLERİ

    2022-YKS 1. Oturumu (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

    2022-YKS 2. Oturumu (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

    2022-YKS 3. Oturumu (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

    Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları ise ÖSYM AİS üzerinden 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

     

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