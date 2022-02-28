Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren 2022 YKS başvuruları devam ediyor. Adaylar, üniversite sınavı başvuru işlemlerini ÖSYM AİS YKS başvuru ekranı üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. YKS başvuru kılavuzu ile beraber sınav ücreti de merak konusu oluyor Peki, 2022 YKS başvurusu ne zaman, hangi gün bitecek?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2022

ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS başvuru tarihleri duyuruldu. Buna göre, 11 Şubat'ta başlayan başvuru işlemleri, 7 Mart'ta sona erecek. Adaylar, belirtilen tarihlerde YKS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorunda.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SINAV ÜCRETİ NE KADAR? | ÖSYM KILAVUZU

YKS başvuru kılavuzu ile beraber başvuru işlemlerine dair detaylar da duyuruldu. Peki, 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır, üniversite sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

İşte, TYT, AYT, YDT YKS başvurusu ile ilgili bilgiler...