YKS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? soruları eğitimlerine üniversitede devam etmek isteyen ve sınav için hazırlıklarını yapan gençlerin gündeminde. İşte 2020 YKS sınavı ile ilgili detaylar...

YKS BAŞVURULARI 2020 NE ZAMAN?

3 oturumda yapılacak YKS (TYT - AYT - YDT) sınavının başvuruları, ÖSYM'nin takvimine göre 6 Şubat 2020'de başlayacak ve 3 Mart'ta sona erecek. YKS ile ilgili tüm detaylar ise ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde yayımlayacağı 2020 YKS başvuru kılavuzu ile netleşecek.

YKS NE ZAMAN?

Yine ÖSYM'nin takvimine göre, YKS'nin 1. oturumu olan TYT 20 Haziran'da, 2. ve 3. oturumu olan AYT ile YDT de 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS sonuçlarının da 23 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılması planlanıyor.

YKS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

TYT, AYT VE YDT NEDİR?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.)

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.