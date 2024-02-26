Üniversite adaylarının dikkatine! YKS başvurularında bugün son gün!
ÖSYM 2024 takviminde YKS ile ilgili merak edilen tüm tarihleri paylaştı. 1 Şubat 2024 tarihinde başlayan başvuruların sonuna gelindi. Adaylar için YKS başvuru süreci bugün itibarıyla bitiyor. Ancak ilk başvuruyu kaçıranlar için geç başvuru şansı da verilecek. 8-9 Haziran'da uygulanacak sınavda TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturum düzenlenecek. İşte, YKS başvuru tarihlerine dair detaylar...
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Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavından geri sayım başladı. Üç oturum şeklinde gerçekleşecek sınav 8-9 Haziran'da yapılacak. Şimdi gözler, başvuru sürecine döndü. 1 Şubat'ta başlayan YKS başvuru sürecinde son gelindi. Peki, 2024 YKS başvuru tarihleri nelerdir? İşte, detaylar...
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YKS BAŞVURULARI BUGÜN BİTİYOR!
ÖSYM 2024 takvimine göre; YKS başvuruları 1 Şubat'ta başladı. Erken başvuru süresi 26 Şubat Pazartesi yani bugün bitiyor. Adaylar, bugün saat 23.59'a kadar başvurularını gerçekleştirebilir.
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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI!
26 Şubat'ta bitecek erken başvuru tarihini kaçıran adaylar 5-7 Mart tarihinde geç başvuru yapabilecek.
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YKS BAŞVURU EKRANI
YKS sınavına başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin web sitesi olan 'https://www.osym.gov.tr/' adresinden kolayca başvuru yapabilir.
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2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takviminde belirtilen bilgiye göre; 2024 YKS sonuçları 17 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.