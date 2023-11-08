2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri: YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?
ÖSYM 2024 yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni açıklamasının ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri netlik kazanmış oldu. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç farklı oturumda uygulanmaktadır. Peki, "YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?" İşte 2024 yılı YKS (TYT, AYD, YDT) başvuru ve sınav tarihleri...
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Hayal ettiği üniversiteyi kazanabilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar, YKS başvuru tarihlerini gündemine aldı. ÖSYM tarafından organize edilen üniversite sınavı YKS üç oturumdan oluşmaktadır. Peki, "YKS (TYT, AYD, YDT) ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?" İşte 2024 YKS tarihleri...
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YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.
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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
2024 YKS geç başvuruları 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında olacak.
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YKS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.
TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran 2024
2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 9 Haziran 2024
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 9 Haziran 2024
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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8-9 Haziran tarihinde uygulanacak olan YKS'nin sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.