2022 YKS başvuru tarihleri ve 2022 YKS başvuru ücreti ve ödeme yerleri ile ilgili merak edilen bilgiler ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz sonrası belli oldu. Peki, YKS başvuru tarihleri ne zaman, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte YKS 2022 ile iligli merak edilen detaylar...