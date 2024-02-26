YKS adaylarının dikkatine! YKS başvuruları bitiyor
YKS için geri sayım başladı. 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Milyonlarca öğrencinin üniversite hayaline ulaşacağı YKS başvurularının bitmesine saatler kaldı! İşte, detaylar...
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Milyonlarca öğrenci üniversite hayallerine ulaşmak için YKS sınavına girecek. 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre; YKS başvuru süreci bitmek üzere! İşte, 2024 YKS başvuru ve sonuç açıklanma tarihleri...
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YKS SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?
ÖSYM 2024 takvimine göre; YKS başvuruları 1 Şubat'ta başladı. Erken başvuru süresi 26 Şubat Pazartesi yani bugün bitiyor. Adaylar, bugün saat 23.59'a kadar başvurularını gerçekleştirebilir.
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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ
26 Şubat'ta bitecek erken başvuru tarihini kaçıran adaylar 5-7 Mart tarihinde geç başvuru yapabilecek.
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YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
YKS sınavına başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin web sitesi olan 'https://www.osym.gov.tr/' adresinden kolayca başvuru yapabilir.
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2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takviminde belirtilen bilgiye göre; 2024 YKS sonuçları 17 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.