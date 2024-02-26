Milyonlarca öğrenci üniversite hayallerine ulaşmak için YKS sınavına girecek. 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre; YKS başvuru süreci bitmek üzere! İşte, 2024 YKS başvuru ve sonuç açıklanma tarihleri...