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YKS BAŞVURU SINAV TARİHLERİ 2023 | YKS ne zaman, ertelendi mi? ÖSYM YKS başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?

YKS ne zaman yapılacak ve ertelendi mi? İşte YKS başvuru tarihleri

11 ili sarsan Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Geçtiğimiz aylarda deprem nedeniyle eğitime bir süre ara verilmişti. 20 Şubat tarihi itibarıyla okular açılırken gözler üniversite sınav ve başvuru tarihlerine çevrildi. YKS AYT ve YDT oturumları olarak düzenlenecek üniversite sınavı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. İşte 2023 YKS başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin son dakika açıklamaları...

Giriş: 06.03.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YKS başvuru ve sınav tarihi gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş depremi sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri araştırmaları hız kazandı. İşte, ÖSYM ile YKS 2023 başvuru tarihleri ve başvuru kılavuzu hakkında merak edilen güncel bilgiler...

  • 2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    ÖSYM'den yapılan açıklamada;

    "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanılmıştı.

  • YKS ERTELENECEK Mİ? 

    2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı; ancak deprem nedeniyle söz konusu sınavın ertelenme ihtimali gündemde bulunuyor. YKS'nin ertelenmesi ile ilgili gelişmeler olduğundan haberimizde bulabileceksiniz.

  • ÜNİVERSİTE SINAVI 2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

  • YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL DEĞİL!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

  • BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI

    Bakan Özer ayrıca, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

  • 2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN, İLK TAKVİM NASILDI?

    Yayımlanan 2023 YKS takviminin seçim dönemine denk gelmesi nedenle geri çekilmişti. ÖSYM, YKS ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Ancak seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Yaşanan peş peşe depremler sonrasında ise yeni YKS takvimi hakkında güncel gelişmeler bekleniyor.

    Bu bilgiler ışığında YKS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

  • YKS BAŞVURU ŞARTLARI

    Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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