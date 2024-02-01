YKS başvuru ekranı ve kılavuzu, Haziran ayında gerçekleştirilecek olan üniversite sınavına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından takip ediliyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite sınavı başvuruları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr başvuru ekranı üzerinden 1 Şubat günü itibarıyla başlayacak. YKS sınav ücreti ise Şubat ayında bankalara yatırılacak. İşte 2024 ÖSYM YKS başvuru ekranı...