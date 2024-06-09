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        Haberler Bilgi Gündem YKS AYT saat saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2024 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS toplam kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

        YKS heyecanı devam ediyor! İşte 2024 AYT ve YDT sınav başlangıç ve bitiş saatleri

        YKS heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlk oturum olan TYT'nin düzenlenmesiyle gözler ikinci ve üçüncü oturuma çevrildi. 9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye milyonlar katılım gösterecek. Son oturum olan YDT'nin de tamamlanmasıyla tercih maratonu başlayacak. İşte 2024 AYT ve YDT sınav başlangıç ve bitiş saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 07:33 Güncelleme: 09.06.2024 - 07:36
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        • 1

          YKS'de ilk oturum heyecanı sona erdi. İlk oturumun tamamlanmasıyla ikinci ve üçüncü oturumun başlayacağı ve biteceği saat sınav katılımcıları tarafından merak konusu oldu. Peki, 2024 YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AYT ve YDT oturumu kaç dakika sürüyor, kaç soru var? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

        • 2

          YKS (AYT YDT) SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

          AYT: 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak ve sınav, 10.15'te başlayarak 180 dakika sürecek. YKS AYT sınavı saat 13.15'te bitiecek.

        • 3

          YDT: 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak ve sınav, 15.45'te başlayarak 120 dakika sürecek. YDT sınavı saat 17:45!te bitecek.

        • 4

          AYT SINAVI KAÇ SORU VAR?

          AYT sınavına girecek adayları Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, DKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) ve Yabancı Dil (İngilizce) konularından oluşmak üzere toplamda 160 soru bekliyor.

        • 5

          YDT SINAVI KAÇ SORU VAR?

          Yabancı Dil Testi (YDT)'nde: 80 soru sorulacaktır ve süresi 120 dakikadır.

        • 6

          SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

          TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir.

          AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

          YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

        • 7

          YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Üniversite sınavı sonuçları 17 Temmuz günü adayların erişimine açılacak.

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