YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman ve hangi tarihte belli olacak? 2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman belli olacak? 2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

YKS sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürerken, tercih dönemi öncesi 4 yıllık üniversitelerin taban puanları merak konusu oldu. Bilindiği gibi YKS sınavı bu sene 18-19 Haziran tarihleri arasından gerçekleşirken, sınava katılım sağlayan üniversite adaylar sınav sonuçlarına göre tercihlerini belirleyecek. İşte ÖSYM ile üniversite sınavı YKS hakkında tüm merak edilenleri sizler için bir araya getirdik...

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