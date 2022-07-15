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YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman ve hangi tarihte belli olacak? 2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman belli olacak? 2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

YKS sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürerken, tercih dönemi öncesi 4 yıllık üniversitelerin taban puanları merak konusu oldu. Bilindiği gibi YKS sınavı bu sene 18-19 Haziran tarihleri arasından gerçekleşirken, sınava katılım sağlayan üniversite adaylar sınav sonuçlarına göre tercihlerini belirleyecek. İşte ÖSYM ile üniversite sınavı YKS hakkında tüm merak edilenleri sizler için bir araya getirdik...

15.07.2022 - 22:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS sonuçlarında geri sayım sürüyor. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek için sınavda ter döken adaylar tercih dönemi öncesinden 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman belli olacak? 2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

  • YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde YKS sonuç açıklanma tarihi duyuruldu. Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.

    2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

    YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 

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