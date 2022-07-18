18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrencinin heyecanı sona erdi. 4 yıllık üniversite hayali kuran kişiler 4 yıllık lisans bölümlerinin taban ve tavan puanları hakkında araştırma yapıyor. Peki, "2022 ÖSYM ile YKS 4 yıllık üniversite başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?" ve "YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?" İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...