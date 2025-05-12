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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2025 tarihi: YKS ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

        YKS ne zaman? ÖSYM YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

        Üniversiteye girişte kritik öneme sahip olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 yılı takvimi açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimine göre milyonlarca adayın katılacağı TYT, AYT ve YDT oturumları için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler, sınav tarihlerini göz önünde bulundurarak hazırlık sürecini hızlandırdı. İşte YKS 2025 tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 22:43 Güncelleme: 12.05.2025 - 22:43
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        • 1

          Üniversite hayali kuran gençler için heyecanlı bekleyiş sona erdi! ÖSYM, 2025 YKS takvimini resmen duyurdu. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. Sınav maratonunda geri sayım başlarken, öğrenciler de hazırlık planlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. İşte 2025 YKS hakkında merak edilenler...

        • 2

          YKS 2025 NE ZAMAN?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

          Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

          Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,

          Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

        • 3

          2025 YKS ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

          ÖSYM henüz YKS sınava giriş belgelerini erişime açmadı. Sınav giriş belgelerinin Mayıs ayında erişime açılması bekleniyor.

        • 4

          YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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